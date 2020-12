Sanremo 2021, ecco la folle idea per pubblico e concorrenti: scoppia la polemica

Nelle ultime ore una folle idea si è fatta largo per permettere il normale svolgimento di Sanremo 2021. Per evitare infatti che la kermesse canora si trasformi in un maxi cluster di contagi, è stato ipotizzato che il pubblico possa essere messo in quarantena in una nave da crociera.

Ad avanzare questa proposta secondo Dagospia sarebbe stato il presidente di Rai Pubblicità dimissionario Antonio Marano: "Allo scattare dell’ora X, grazie ai tender, gli ospiti dopo aver fatto un tampone sbarcheranno al porto e da lì, con dei pullman, saranno scaricati direttamente al teatro Ariston. Resterà operativo il Palafiori, che ospiterà addetti ai lavori, discografici, la Sala stampa, il presidio delle radio e i programmi del daytime in collegamento da Sanremo".

Questa idea non è però piaciuta a Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che sui social ha detto: "Mentre da mesi tutti i teatri e i musei sono chiusi, mentre i concerti sono vietati da tempo e c’è l’intera industria culturale in ginocchio, la ricca Rai, l’unica azienda in Italia che non ha problemi di bilancio perché è mantenuta dai soldi del canone degli italiani, vorrebbe avere una corsia preferenziale per Sanremo, aggirando la legge con una dubbia operazione che porterebbe centinaia di persone all’Ariston come pubblico. La conferma data alla stampa che si starebbe pensando ad una soluzione del genere è gravissima, è urgente che arrivino chiarimenti in commissione di Vigilanza. Il presidente Barachini pretenda trasparenza dai vertici del servizio pubblico".

Amedeus aveva detto in precedenza che senza pubblico Sanremo non ci sarebbe stato. Vedremo più avanti come andranno le cose. Intanto date uno sguardo alla lista dei big in gara.