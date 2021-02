Sanremo 2021, anche Giovanna Botteri tra gli ospiti: 'ma non aspettatevi l'abito lungo'

Anche Giovanna Botteri sarà tra gli ospiti di Sanremo 2021. Ad annunciarlo la stessa giornalista della Rai, che però ha subito voluto mettere le cose in chiaro, tra uno scherzo ed un pizzico di ironia.

"Non so cantare però sono uguale a Naomi Campbell, per questo mi hanno chiamato" ha affermato ai microfoni dell'Adnkronos, contattata sulla questione. "Scherzi a parte, io non so fare niente, se non fare il mio lavoro. Quindi credo che mi abbiano chiamato per raccontare di come, dalla Cina, io abbia vissuto l'inizio della pandemia. L'anno scorso, mentre in Italia andava in onda Sanremo, in Cina eravamo già da un mese in lockdown, si contavano i morti, si percepiva la tragedia" ha continuato la Botteri, che ha preannunciato quelli che potrebbero essere i contenuti del suo intervento.

L'inviata della Rai però a quanto pare non ha intenzione di abbandonare il suo lavoro principale, ed infatti ha svelato che "sto aspettando che si sboccano alcuni situazioni dei voli e del visto" per tornare a Pechino.

Nonostante la sua esperienza come inviata da varie zone del mondo, però, l'Ariston le fa tremare le ginocchia: "a me fa tremare i polsi una serata di gala, quasi più di un servizio sotto un bombardamento. Già sono in pensiero per i miei capelli e per l'abbigliamento. Non aspettatevi il tacco 12 e l'abito lungo, è più facile che salga sul palco in mimetica. O che parli dietro ad un cartonato" ha confidato.

Lo scorso anno la giornalista era stata al centro di una polemica per un servizio di Striscia La Notizia, ma il tutto si è concluso con la pace con Michelle Hunziker.