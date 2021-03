Sanremo 2021, Giovanna Civitillo presa di mira sui social: 'É solo una raccomandata'

Già qualche settimana fa aveva tenuto banco la polemica di Giovanna Civitillo al PrimaFestival. Il pubblico non aveva visto di buon occhio il fatto che la moglie di Amadeus fosse coinvolta in una produzione ausiliaria di Sanremo.

Il conduttore aveva voluto precisare che sua moglie non era stata presa in considerazione su sua richiesta ma, erano stati proprio gli sponsor a proporre il suo nome: "Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti".

Ora, dopo la prima puntata del notiziario flash che precede la kermesse canora, la Civitillo è stata sommersa di insulti sui social. In molti l'hanno definita raccomandata, altri senza qualità. Un utente del web ha definito la Civitillo come una persona priva di qualità.

Intanto Amadeus non è riuscito a ripetere gli straordinari ascolti di Sanremo dello scorso anno. Sono stati circa 11 milioni gli spettatori che hanno seguito lo show che a molti è parso particolarmente piatto. I picchi d'ascolto sono concisi con l'arrivo di Ibrahimovic all'Ariston, che per molti è ritenuto il vero protagonista della serata. Se volete, date uno sguardo ai pronostici dei bookmaker per Sanremo 2021.