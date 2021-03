Sanremo 2021, Ibrahimovic arriva in ritardo: 'Mi ha portato qui un motociclista del Milan'

La terza serata del Festival di Sanremo è stata segnata da un vero e proprio giallo. Infatti, Ibrahimovic nonostante fosse uno degli ospiti previsti sin dai primi momenti della kermesse canora, è arrivato con notevole ritardo per un incidente che ha bloccato l'autostrada.

Proprio per questo piccolo inconveniente, tutta la scaletta dell'Ariston ha subito notevoli cambiamenti. L'attaccante del Milan pur essendo partito dal ritiro con notevole anticipo, ha dovuto fare i conti con un ingorgo che gli ha permesso di salire sul palco solo alle 23 passate. Dunque ben dopo rispetto all'orario previsto per il suo arrivo.

Ibra però, una volta giunto all'Ariston ha raccontato nel suo stile la rocambolesca storia del suo viaggio verso Sanremo, rivelando di essere arrivato nella città dei fiori solo grazie ad un motociclista che nonostante fosse diretto a Livorno, ha deciso di fare una deviazione per aiutare il suo beniamino. Il calciatore ha infatti rivelato che il suo eroico salvatore è per fortuna un tifoso del Milan che non ci ha pensato due volte e ha deciso di accompagnarlo sino al Festival.

Questo non è stato l'unico inconveniente di questa serata. Infatti, poco prima, per un problema tecnico era stata interrotta l'esibizione di Fasma e Nesli. Se volete, date uno sguardo ai duetti di Sanremo di questa serata dedicata alle cover.