Sanremo 2021, Ibrahimovic spegne subito le polemiche: 'mio cachet in beneficenza'

A poche ore dalla prima puntata di Sanremo 2021, si è tenuta la consueta conferenza stampa di presentazione del Festival, a cui ha preso parte anche Zlatan Ibrahimovic, che sarà presente in tutte le cinque serate. Il campione del Milan ha subito voluto spegnere le polemiche sul cachet.

Dopo i malumori sul compenso che riceverà Ibra da Sanremo, l'attaccante della squadra rossonera ha annunciato che devolverà tutto in beneficenza. "I cachet? I soldi non sono importanti, , nel mio mondo non mi serve nulla. Faccio questa cosa con il cuore per far vedere a tutti che sono grato a quello che l'Italia ha fatto per me. I soldi che entrano li diamo in charity (beneficenza), non vi preoccupate" ha tagliato corto.

Sulla partecipazione al Festival, Ibra con la sua solita schiettezza ha svelato che "non so niente del programma", ma comunque non è preoccupato: "se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo. Se faccio bene ancora meglio così ho un altro lavoro quando smetto! Sono carico, non so cosa mi aspetta ma sicuramente ci divertiamo".

Ibra vuole portare sul palco la mentalità che l'ha sempre contraddistinto sul campo, ed infatti non ha fatto mistero che vuole spaccare tutti i record.