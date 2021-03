Sanremo 2021: Irama verso il ritiro, ma Amadeus studia il cambio di regolamento

Nel corso della conferenza di presentazione della seconda serata di Sanremo, si è parlato del caso Irama, che ieri non ha cantato dopo la positività di uno del suo staff.

A fare chiarezza ci ha pensato Claudio Fasulo, il quale ha osservato che "il collaboratore positivo è positivo anche al molecolare e pure un altro collaboratore. Questo significa che tutti quelli che sono stati in contatti con loro devono rispettare una quarantena di 10 giorni, 14 per la variante inglese. Secondo regolamento Irama si ritirerà e non può andare in onda, la vicenda purtroppo si concluderebbe così. Stiamo aspettando indicazioni dall’Asl che è l’autorità preposta”.

Sulla questione è intervenuto anche il direttore artistico, Amadeus, il quale ha precisato che "da regolamento Irama si dovrebbe ritirare". Tuttavia, il conduttore ha spiegato che "stanotte ho avuto un’idea: non mi piaceva che un ragazzo dovesse ritirarsi e che potrebbe anche succedere ad altri. Allora chiederò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non è un vantaggio o uno svantaggio perché anche in quel caso non c’era pubblico. E’ una modifica al regolamento che desidero fare oggi. Ma perché questo accade devo chiedere agli altri 25 cantanti in gara se sono d’accordo”.

Nella classifica parziale di Sanremo 2021, Annalisa è prima. Stasera si esibiranno gli altri 13 campioni.