Sanremo 2021: ecco la lista completa delle co-conduttrici

E' stata diffusa quella che dovrebbe essere la lista completa e finale delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus e Fiorello nelle cinque serate di Sanremo 2021. Si parte il 2 marzo prossimo. Vediamo tutti i dettagli.

La prima serata è in programma il 2 Marzo 2021, ovviamente in diretta su Rai 1. Ad affiancare Amadeus dovrebbe essere la giovanissima Matilda De Angelis, l'attrice bolognese che ha recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant in The Undoing. La super ospite della serata dovrebbe invece essere Loredana Bertè, che canterà "Figlia Di..", il singolo in uscita proprio il 2 Marzo.

Il 3 Marzo 2021 invece sarà la volta della seconda serata, dove Amadeus e Fiorello saranno affiancati da Elodie e Luisa Ranieri. La presenza di Elodie a Sanremo 2021 era stata confermata già da qualche mese dal direttore artistico, mentre Luisa Ranieri è una new entry ed arriva all'Ariston forte del successo di "Le Indagini di Lolita Lobosco", la nuova fiction di Rai1.

Giovedì 4 marzo 2021 invece dovrebbe esserci solo Vittoria Ceretti al fianco di Amadeus e Fiorello. La super top model italiana, che a 20 anni ha sfilato sulle principali passerelle del mondo, prende il posto di Naomi Campbell che ha dato forfait.

Venerdì 5 Marzo 2021, nella semifinale, invece, dovrebbe esserci Barbara Palombelli, la giornalista famosa per Forum e Stasera Italia, e la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi.

Sabato 6 Marzo 2021, nella finalissima, invece, sarà la volta di Simona Ventura, Serena Rossi ed Ornella Vanoni.