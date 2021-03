Sanremo 2021, i Maneskin vincono la 71esima edizione del Festival!

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha ufficialmente chiuso i battenti. Quello a cui abbiamo assistito è stato sicuramente un Festival differente, che non ha di certo spiccato per gli ascolti e che non ha convinto particolarmente gli spettatori.

Dopo una serata lunghissima, in cui si sono esibiti tutti e 26 i big più ospiti sparsi qua e la, alle 2 di notte circa sono stati fatti i nomi dei primi 3 classificati che in ordine sparso sono i Maneskin, il duetto formato da Francesca Michielin e Fedez e il favoritissimo Ermal Meta.

E quelli che speravano in una vittoria di Colapesce e Di Martino sono rimasti delusi, i due che hanno conquistato il pubblico italiano con sonorità che omaggiano evidentemente Franco Battiato si sono dovuti accontentare solo del quarto posto e del Premio della sala stampa Lucio Dalla, mentre Willie Peyote ha ottenuto il Premio della Critica Mia Martini.

E dopo miriadi di esibizioni di ospiti, tra cui un improbabile terzetto formato da Riccardo Fogli, Paolo Vallessi e Franco Zarrillo, quando ormai nessuno sembrava crederci più, Amadeus e Co hanno annunciato il vincitore ufficiale della 71esima edizione del Festival di Sanremo, ovvero i Maneskin.

Come spesso capita in questi casi, siamo certi che anche questa vittoria susciterà molte polemiche. Se ancora non ne avete abbastanza di questa kermesse canora, date uno sguardo ai meme più esilaranti di Sanremo 2021.