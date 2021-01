Sanremo 2021, Mara Maionchi sull'esclusione di Morgan : 'É un genio incompreso'

L'esclusione di Morgan dal prossimo Sanremo è stato uno degli argomenti caldi delle ultime settimane e sulla questione è tornata anche Mara Maionchi nel corso della sua intervista con Peter Gomez a La Confessione.

La produttrice discografica ha sottolineato quanto Marco Castoldi sia geniale, ma quanto al contempo metta a repentaglio la sua carriera a causa dei suoi colpi di testa. Secondo la Maionchi, Morgan è stato il miglior giudice delle varie edizioni di X Factor: "Perché lui è capace, racconta cose bellissime, storie di dischi fantastici: non sai se sono vere o no, ma non te ne importa niente. Il modo in cui le esprime è affascinante. Lui è affascinante, fa delle correzioni ai ragazzi, dà degli impulsi che sono veramente importanti".

Sull'esclusione da Sanremo, la talent scout ha poi aggiunto: "Che peccato! Morgan è sì un uomo geniale, ma pieno di difetti, difetti che ormai non sopporta più nessuno. Non sono più i tempi da sopportare troppi difetti per cui, peccato, perché ne soffrirà la sua storia, la sua carriera, il suo intelletto, ma è destinato a non essere capito".

Intanto Amadeus ha dichiarato di non aver mai promesso a Morgan la partecipazione a Sanremo 2021. Secondo il conduttore infatti, la sua partecipazione a Sanremo Giovani era totalmente dissociata da quella della competizione ufficiale.