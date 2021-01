Sanremo 2021, anche Matilda De Angelis tra le presentatrici

A pochi giorni dallo sfogo di Amadeus su Sanremo 2021, che ha suscitato non poche preoccupazioni tra i fan, arriva un altro annuncio importante sul cast che andrà a comporre il Festival della Canzone Italiana.

Lo stesso direttore artistico ha infatti annunciato che Matilda De Angelis, la giovane attrice che abbiamo avuto modo di apprezzare nella serie TV The Undoing, sarà tra le presentatrici.

"Sono giornate complicate, ma abbiamo anche una bella notizia: oltre a Elodie, come co-conduttrice per una sera abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con 'The Undoing', la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l'occasione per farla conoscere ancora di più" ha affermato Amadeus in un'intervista con il Corriere della Sera.

Dopo aver confermato Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic come ospiti fissi ed Elodie come co-conduttrice, quindi, Amadeus porta a casa un altro volto prestigioso per il suo secondo Festival di Sanremo. La star di The Undoing è infatti una delle attrici italiane del momento, e come sottolineato dallo stesso Amadeus nonostante la giovane età vanta già un'esperienza internazionale di rilievo, avendo lavorato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant nella serie tv trasmessa da Sky.