Sanremo 2021, nuovo caso di positività al Festival: ecco cosa sta succedendo

Nonostante tutte le precauzioni e il protocollo redatto di oltre 75 pagine, il Festival di Sanremo si trova ancora una volta a fare i conti con un caso di positività che mette a rischio il regolare svolgimento della kermesse canora.

Stavolta ad essere risultato positivo è un giornalista della Rai. Non si sa ancora chi sia con precisione ma sembra si tratti solo di un inviato e non di un giornalista costantemente presente in sala stampa. L'uomo sarebbe risultato positivo al test antigenico e sarebbe in attesa del responso del tampone molecolare. Per precauzione sono stati messi in quarantena dei suoi collaboratori.

Al riguardo Amadeus ha detto durante la conferenza stampa: "Il giornalista risulta positivo a tampone rapido, siamo in attesa dell'esito del molecolare. Gli ambienti saranno sanificati, non frequenta questo posto".

Questo è il secondo caso di positività dopo quello che ha riguardato un membro dello staff di Irama, che ha costretto il cantante in isolamento e che per tale ragione non si è potuto esibire. Per lui Amadeus ha dovuto trovare un escamotage nel regolamento, permettendogli di apparire attraverso un video realizzato nel corso delle prove generali.

Intanto, rispetto agli ascolti piuttosto deludenti, il conduttore ha sottolineato che a suo avviso dipenderebbe da un momento non troppo felice per l'Italia.