Sanremo 2021 sempre più in odore di Serie A: dopo Ibra, arriva Mihajlovic!

Sarà un Festival di Sanremo in odore di Serie A, quello che prenderà il via a Marzo. Dopo la conferma della presenza di Zlatan Ibrahimovic come ospite fisso, infatti, l'allenatore del Bologna Calcio, Sinisa Mihajlovic, ha annunciato che sarà presente alla kermesse.

"Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme. Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò” ha affermato l'allenatore ed ex calciatore della Lazio in conferenza stampa.

Non è chiaro come Sinisa si orienterà con gli impegni calcistici, dal momento che durante quel periodo comunque sono in programma le gare di Serie A.

Repubblica, che ha avuto modo di ottenere delle informazioni in anteprima, suggerisce che Sinisa potrebbe essere presente a Sanremo tra il 4 ed il 5 di Marzo.

Sarà senza dubbio divertente vedere che tipo di sketch prepareranno Ibrahimovic e Mihajlovic, che oltre ad essere due grandi campioni sui campi di calcio sono anche molti amici. Poco prima del ritorno al Milan, infatti, si parlava della possibilità di vedere Ibra al Bologna insieme a Mihajlovic.

Nella giornata di ieri, nel frattempo, è arrivata la notizia della prima positività al Coronavirus tra i 26 big in gara: la direzione artistica ha già fatto partire le procedure.