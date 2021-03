Sanremo 2021: Orietta Berti inseguita dalla Polizia, aveva violato il coprifuoco

E’ da poco iniziata la prima serata di Sanremo 2021 ed il web è già scatenato, dopo la notizia data da Fiorello sul palco riguardante Orietta Berti. La cantante, in gara tra i 26 big che compongono il roster dei campioni, è stata protagonista di uno spiacevole incidente.

L’episodio, in realtà, era stato raccontato dalla stessa Berti nel pomeriggio a La Vita In Diretta, dove ha svelato che ieri sera è stata inseguita da tre volanti della Polizia in quanto aveva violato il coprifuoco imposto dal Governo e fissato alle 22.

“Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e da Bordighera sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo“, ha spiegato ai microfoni del programma, dove ha svelato che le tre macchine della Polizia l’hanno inseguita e l’hanno fermata per chiederle delucidazioni su cosa stesse facendo in giro a quell’ora.

In risposta alle domande dei Poliziotti, la Berti ha spiegato loro che aveva la necessità di provare i vestiti per valutare eventuali modifiche. La Polizia l’ha seguita fino all’Hotel Globo per sincerarsi che non stesse dicendo una bugia. La cantante ovviamente non è stata arrestata, ma ha confidato di non essere stata riconosciuta in quanto indossava la mascherina, come stabilito dal DCPM del Governo.



