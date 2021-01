Sanremo 2021: tra gli ospiti potrebbero esserci gli 883!

Continua il turbinio di nomi intorno al Festival della Canzone Italiana, dopo che Amadeus ha confermato l'ipotesi nave da crociera per garantire la presenza del pubblico all'Ariston. Lo stesso direttore artistico, nel corso di un'intervista rilasciata ad RTL 102.5, ha parlato di una possibile reunion, come avvenuto nel 2020 con i Ricchi e Poveri.

Secondo le indiscrezioni raccolte dall'ADNKronos, quest'anno potrebbe essere la volta degli 883, dopo che in passato lo stesso Max Pezzali aveva arruolato Mauro Repetto (il cofondatore del gruppo) per la doppia data in programma il 9 e 10 Luglio 2021 a San Siro, Covid permettendo.

"Nel 2021 saremo pronti a deliziare il pubblico anche con il ritorno di Mauro ad alto livello. Non sarà lì solo a far presenza, ma lo coinvolgerò molto profondamente nello spettacolo" aveva affermato Pezzali, ecco perchè il pancoscenico di Sanremo potrebbe essere un'ottima occasione per riunire uno dei gruppi italiani più amati degli anni 90.

In passato si era parlato anche di una reunion degli Abba, ed Amadeus si era lasciato andare affermando che l'ipotesi non era da scartare, ma al momento appare davvero difficile da realizzare.

Al momento restano confermate le date di Sanremo 2021, che dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 Marzo 2021.