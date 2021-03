Sanremo 2021: il palloncino osè infiamma i social e diverte Fiorello

La questione è stata al centro di varie battute da parte di Fiorello, ma prima di arrivare sul Teatro Ariston, era diventata virale sui social. La seconda serata di Sanremo 2021 ha infatti visto la presenza sulle poltrone di alcuni palloncini colorati per colmare l'assenza di pubblico. Tuttavia, tra di essi ce n'era uno particolare.

Tra i palloncini infatti ne è comparso uno con una forma quanto meno ambigua ed equivoca. Ad attirare le attenzioni il fatto che la regia l'ha inquadrato proprio mentre Fiorello si aggirava nella platea: al fianco dei palloncini classici, con su disegnate varie faccine ed espressioni, infatti, ce n'era uno dalle sembianze falliche.

Inutile dire che i social si sono letteralmente scatenati e la fotografia, che proponiamo in calce, è stata ripresa e pubblicata da molti telespettatori. Evidentemente è finita anche alle orecchie e gli occhi di Fiorello, che in uno dei suoi numerosi interventi ci ha scherzato su con l'amico Amadeus, a cui ha cercato di far dire in tutte le maniere la parola x.

Il tema dei palloncini è stato al centro di varie gag tra i due, soprattutto quando Fiorello ha invitato il direttore d'orchestra ad usare la sua bacchetta per bucarli.

La classifica generale dopo le prime due puntate di Sanremo vede al primo posto Ermal Meta davanti ad Annalisa ed Irama. La serata di ieri è anche stata caratterizzata dalla presenza di Morgan su Instagram, dove ha pubblicato la versione integrale di "Le Brutte Intenzioni".