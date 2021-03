Sanremo 2021, positivo un membro dello staff di Irama: al suo posto canta Noemi

Il Festival di Sanremo non è ancora partito, ma già stanno iniziando a sorgere i primi problemi a causa del Covid-19. Un membro dello staff di Irama è risultato positivo e così il cantante non potrà esibirsi questa sera all'Ariston.

Specifichiamo che per ora il cantante non presenta sintomi ma in via precauzionale è stato sottoposto a tampone molecolare. In attesa dell'esito però Irama dovrà chiaramente restare in isolamento e non potrà per tale ragione prendere parte alla prima serata del Festival di Sanremo. Noemi prenderà il suo posto all'Ariston, con un'esibizione che naturalmente fino a qualche ora fa non era prevista per questa sera. L'ex concorrente di X-Factor dovrà dunque provare il brano in fretta e furia per evitare brutte figure.

Nonostante tutti i protocolli rigidissimi seguiti alla lettera, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Come specificato più volte, tutti i cantanti del Festival di Sanremo e i loro entourage, sono sottoposti a tampone molecolare ogni 72 ore per scongiurare qualsiasi forma di contagio. Purtroppo però, non tutto è andato secondo i piani.

Sperando che non ci siano ulteriori problemi