Sanremo 2021, la produzione alla ricerca di figuranti: ecco i requisiti

Dopo le rassicurazioni di Amadeus su Sanremo 2021, la produzione della kermesse musicale è al lavoro per fare in modo che lo spettacolo sia quanto più possibile "normale" nonostante i tempi difficili.

La Rai, constatato che non sarà possibile avere il pubblico a Sanremo 2021, ha dato il via alla ricerca di figuranti che dovranno sostituire il pubblico pagante o invitato. Nell'annuncio diffuso in rete la TV di Viale Mazzini fa sapere che "stiamo reclutando con carattere di urgenza dei claqueur per le cinque serate in diretta dal teatro Ariston. Sono richieste persone conviventi da predisporre in coppia“.

Le caratteristiche prevedono che i candidati effettuino un tampone nei giorni precedenti alla prima convocazione: ovviamente il test si dovrà fare in un laboratorio privato ma l'intero costo sarà rimborsato dalla Rai.

Per quanto riguarda la convivenza, invece, si tratta di un requisito fondamentale che dovrà essere verificata attraverso autodichiarazione, e permetterà a due persone di sedere vicini nella platea. Contrariamente, coloro che non sono conviventi, siederanno ad un metro di distanza come previsto dalle norme anti contagio in vigore in Italia.

L'annuncio quindi si configura come una vera e propria offerta di lavoro, ma non è chiaro se ci sarà un compenso o no. Fiorello, però, durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda domenica scorsa ha scherzato affermando che "da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo".