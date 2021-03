Sanremo 2021, il programma della seconda serata: apre Orietta Berti, c'è Laura Pausini

Seconda serata per Sanremo 2021. Dopo quella inaugurale, al termine del quale è stata annunciata la classifica parziale che vede Annalisa al primo posto, questa sera sentiremo le altre tredici canzoni in gara. Non mancheranno ovviamente gli ospiti.

Dopo Matilda De Angelis, questa sera al fianco di Amadeus e Fiorello ci sarà Elodie, mentre sarà assente Zlatan Ibrahimovic che, come annunciato ieri sera sul palco, seguirà la squadra nonostante l'infortunio.

Tra gli ospiti troviamo Il Volo, che renderanno omaggio ad Ennio Morricone insieme al figlio Andrea Morricone ed il trombettista Nello Salza. Sul palco salirà anche Laura Pausini, fresca di trionfo ai Golden Globes, mentre Gigliola Cinquetti canterà "Non ho L'Età" e "Dio come ti amo". Tra gli altri ospiti della serata troviamo Fausto Leali con "Mi manchi" ed "Io Amo", Marcella Bella con "Senza un briciolo in testa" e "Montagne Verdi".

E' prevista anche la presenza di Gigi D'Alessio e di Alex Schwarzer, mentre Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra saranno i protagonisti del quadro di Achille Lauro.

Di seguito la scaletta delle 13 esibizioni dei big:

Orietta Berti - Quando ti sei innamorato

La Rappresentante di Lista - Amare

Lo Stato Sociale - Combat pop

Bugo - E invece sì

Gaia - Cuore amaro

Willie Peyote - Mai dire mai (La locura)

Malika Ayane - Ti piaci così

Fulminacci - Santa Marinella

Extraliscio e Davide Toffolo - Bianca luce nera

Ermal Meta - Un milione di cose da dirti

Gio Evan - Arnica

Irama - La genesi del tuo colore

Random - Torno a te

Questo, invece, l'ordine di esibizione dei quattro giovani:

Wrongonyou con Lezioni di volo

Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te

Davide Shorty con Regina

Dellai con Io sono Luca

Per quanto riguarda i giovani, anche questa sera saranno in due a passare al turno successivo, mentre gli altri due saranno eliminati.

Tra i big c'è ancora il dubbio di Irama: il cantante a norma di regolamento dovrebbe ritirarsi dopo la positività di due suoi collaboratori, ma Amadeus ha parlato di un cambio di regolamento.