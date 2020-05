Sanremo 2021 rischia l'annullamento: ore decisive in Rai

L'esplosione della pandemia da coronavirus ha sconvolto l'organizzazione dell'intera stagione televisiva e, in realtà, sembra piuttosto probabile che avrà pesanti influenze anche sulla prossima: il primo evento a farne le spese potrebbe essere il Festival di Sanremo.

Quest'anno, d'altronde, il Festival sembra essersi salvato per il rotto della cuffia viste le poche settimane che l'hanno separato dal definitivo degenerare della situazione: prevedere di organizzare uno spettacolo imponente come quello che ogni anno si tiene nella nota località ligure è però un azzardo piuttosto grosso, vista la necessità di muoversi d'anticipo e l'imprevedibilità di quello che sarà l'evolversi dell'emergenza.

La discussione sta avvenendo proprio in queste ore negli uffici Rai, e non è escluso che a breve possano arrivare novità in merito: Amadeus e Fiorello, che dovrebbero tornare sul palco dell'Ariston il prossimo anno, sono attualmente tenuti in stand-by ma immaginiamo che potranno comunque essere loro a prendere in mano le redini del Festival qualora si optasse (soluzione ad oggi più probabile) per un rinvio di qualche mese.

La macchina organizzativa del Festival della canzone italiana è dunque attualmente ferma in attesa di novità da parte della TV di Stato, da cui al momento non sono ancora fuoriuscite ipotesi sull'eventuale data in cui potrebbe essere recuperato l'evento in caso di conferma del rinvio.