Sanremo 2021 a rischio, Amadeus rivela: 'Senza pubblico non si farà'

Nelle ultime ora Amadeus ha scioccato il pubblico italiano, rivelando che il Festival di Sanremo 2021 potrebbe non svolgersi se le restrizioni dovute al Covid-19 dovessero limitare la presenza del pubblico in studio.

Si tratta di una notizia del tutto inaspettata che ha creato un bel po' di panico tra i telespettatori. Quest'anno il Festival di Sanremo sarebbe già dovuto partire con leggero ritardo, svolgendosi tra il 2 e il 6 Marzo, ma ora la notizia di un suo possibile annullamento ha gettato tutti nello sconforto.

Va detto che naturalmente Amadeus ha parlato solo in via cautelare, riferendo che se le norme anti-contagio imporranno ancora un distanziamento sociale così stringente, sarebbe difficile dar vita ad un spettacolo di successo senza l'ausilio del pubblico.

"Non c’è nessun piano B per Sanremo, deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla. Senza il pubblico Sanremo non si può fare, è impensabile lasciare la platea con gli spettatori distanziati, è impensabile mettere gli elementi dell’orchestra ogni due metri. L’Ariston è un tempio meraviglioso, ma gli spazi sono ridotti. E poi come fai a dire a Fiorello di non sputarmi l’acqua sul collo".

Bisogna dire però che i lavori per Sanremo 2021 sono già iniziati e che tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Gran parte dei cantanti sono stati già scelti come ha rivelato il presentatore: "Il 17 dicembre svelerò su Rai1 tutto il cast del Festival, non solo i giovani, ma anche tutti i big. Tra cantanti in gara e ospiti ci sono 50 persone che ti vorranno bene tutta la vita, gli altri 400 e passa ti augureranno come minimo di dare una capocciata forte da qualche parte".

Sanremo 2021 sarà condotto nuovamente dalla coppia dello scorso anno che riscosso un gran successo. Resta ancora da scegliere il super ospite e pare che Jovanotti si sia già proposto per quel ruolo. Staremo a vedere.