Sanremo 2021, è la serata di Elodie: 'Amadeus mi ha chiesto di essere me stessa'

Nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo è intervenuta Elodie, raccontando quello che è il suo stato d'animo per questa nuova e straordinaria esperienza.

"La prima cosa che mi ha chiesto Amadeus è di essere me stessa, mi ha dato lo spazio per potermi raccontare, cosa che farò stasera. Questa sera racconterò qualcosa, ma non riferito alle donne, parlo da giovane donna perché le perone ci si rivedano, ma parlo a uomini e donne. La tensione un po' è normale che ci sia perché sarò in un ruolo nuovo ma è bello, perché da il giusto sprint. Quello che farò me lo voglio tenere perché penso sia più divertente, ma farò qualcosa fuori dall'ordinario".

E su quello che sarà l'abbigliamento prescelto per questa serata speciale al Festival di Sanremo, Elodie dice: "I vestiti saranno parte della performance, mi sono impegnata perché se mi sento bella è anche più facile fare quello che devo fare".

La cantante nel corso della conferenza stampa ha poi aggiunto: "Sono veramente onorata. Non avrei mai immaginato di dividere il palco con due personalità dello spettacolo come Amadeus e Fiorello. Sono felicissima perché Sanremo per me è stato un grande appuntamento fin da giovane e ho sempre sognato di cantare su quel palco, ma non pensavo di riuscire a fare una cosa così grande per me".

Durante la conferenza stampa Amadeus ha invece detto di essere molto indispettito per lo spot della Regione Liguria, mentre crescono le polemiche per il coinvolgimento di Giovanna Civitillo al PrimaFestival.