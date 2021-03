Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid: non prenderà parte al Festival

Nel corso della consueta conferenza stampa per il Festival di Sanremo, Amadeus ha rivelato che Simona Ventura è risultata positiva al Covid e, per tale ragione non prenderà parte alla kermesse canora in qualità di conduttrice della finale.

"Con grande dispiacere per me devo comunicare che Simona è risultata positiva. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L'importante è che sta bene e che torni presto a lavorare".

La notizia è stata confermata dalla stessa presentatrice che su Instagram ha scritto: "Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica. Grazie amico mio @giovanna_e_amadeus e a tutta la famiglia di @sanremorai per avere pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa. A presto".

Questo non è il primo caso di Covid ravvisato al Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi era risultato positivo un collaboratore di Irama e anche un giornalista della Rai inviato all'Ariston. Vi ricordiamo inoltre che proprio nella serata di ieri, Ibra era arrivato sul palco con notevole ritardo, a causa di un incidente stradale.