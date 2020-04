Sanremo 2021 potrebbe slittare a causa del Coronavirus

La pandemia di Coronavirus potrebbe far sentire la propria onda lunga anche su Sanremo 2021. Ne è convinto Walter Vacchino, il patron del Teatro Ariston che, intervistato da Sanremo News, non ha escluso che la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana possa slittare di qualche mese.

Nel corso dell'intervista, Vacchino ha osservato che "serve un’ampia riflessione. Se la data di inizio febbraio non permette di fare un Festival con luci, lustrini e tutto il resto, allora può essere che si pensi di spostarlo in avanti di uno o due mesi“. Allo stato attuale però nulla è stato deciso a causa del clima d'incertezza che sta vivendo il nostro paese e la televisione.

Vacchino però non è completamente pessimista e non esclude una seconda via: "l’altra ipotesi, quella più ottimistica, è che ai primi di febbraio la situazione sia tale da permettere, rispondendo a certe norme, di godersi lo spettacolo come in qualsiasi altro teatro” afferma.

E poi c'è la terza ipotesi, che al momento il patron non vuole nemmeno prendere in considerazione, ovvero l'annullamento totale del Festival. Tutto però dipenderà dalle misure che metterà in campo il Governo per la fase 2 della pandemia, che dovrebbe prendere il via prossimamente con una serie di restrizioni su varie attività.

Alcuni esperti però hanno già previsto che concerti e festival potrebbero tornare solo ad autunno 2021, o dopo la disponibilità su scala globale del vaccino.

Dubbi anche su Sanremo 2021, quindi: qualche giorno fa era arrivata l'apertura da parte di Paolo Bonolis, sebbene la strada più probabile porta all'Amadeus Bis, dopo il successo ottenuto quest'anno.