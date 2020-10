Sanremo 2021, a sorpresa spunta il nome di Morgan per la giuria dei giovani

Dopo l'incredibile siparietto con Bugo, nessuno si sarebbe aspettato che Morgan sarebbe potuto tornare a Sanremo e soprattutto in veste di giudice. L'ex cantante dei Bluvertigo farà infatti parte di una giuria che si occuperà di scegliere i ragazzi che prenderanno parte a Sanremo Giovani 2021.

In particolare Morgan sarà il giudice di AmaSanremo, un nuovissimo programma musicale in 5 serate che si occuperà di definire i sei giovani che prenderanno parte al Festival di Sanremo numero 71. La prima puntata condotta da Amadeus andrà in onda giovedì 29 ottobre subito dopo la puntata la fiction con Luca Argentero DOC, all'incirca verso le 22.45.

Gli altri componenti della giuria, stando a ciò che finora sappiamo, dovrebbero essere Piero Pelù, Luca Barbarossa e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Dei 20 ragazzi che prenderanno parte a questa competizione, ne resteranno solo 10 che poi confluiranno nella serata speciale di Sanremo Giovani che andrà in onda il prossimo dicembre. Ci sarà un'ulteriore scrematura, e verranno così scelte le 6 Nuove Proposte che prenderanno parte al 71° Festival della Canzone Italiana.

Molti sono i dubbi su questa edizione, l'unica certezza sono i presentatori. Sanremo 2021 sarà infatti affidato di nuovo ad Amadeus e Fiorello. Il problema principale da affrontare resta quello del Covid. Amadeus aveva infatti ipotizzato una sospensione della competizione canora se non fosse stata consentita la partecipazione del pubblico. Staremo a vedere come si evolveranno le cose.