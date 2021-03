Sanremo 2021, stasera la prima puntata: apre Diodato, c'è Matilda De Angelis, il programma

Stasera prenderà il via la 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021 ed a poche ore dal via ufficiale (in programma alle 20:30 su Rai 1, è tempo di fare il punto su ciò che ci aspetta e sugli ospiti della prima serata.

Ad aprire le danze ci sarà Diodato, il vincitore di Sanremo 2020, con la sua "Fai Rumore", dopo di che entreranno in scena Amadeus e Fiorello, la coppia dei record che è stata riconfermata anche quest'anno dopo l'incredibile successo dello scorso anno.

A co-condurre il Festival stasera ci sarà Matilda De Angelis, la giovanissima attrice reduce dal successo della serie TV The Undoing.

Ovviamente, già questa sera sarà presente Achille Lauro che a quanto pare porterà in scena una serie di quadri, ed il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic. Non ci sarà invece Sinisa Mihajlovic, che si esibirà nei prossimi giorni insieme all'amico Ibra sulle note di "Io Vagabondo" dei nomadi.

Per quanto concerne la gara, invece, stasera sentiremo 13 delle 26 canzoni in gara tra i campioni. Al termine delle esibizioni la giuria demoscopica stilerà una prima classifica.

Lato giovani, invece, saranno eseguita quattro canzoni su otto. Queste ultime saranno votate da giuria demoscopica, sala stampa e pubblico tramite televoto: sarà diffusa una classifica, e le prime due accederanno alla quarta serata, mentre le altre due saranno eliminate.