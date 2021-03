Sanremo 2021, Stefano Vicario: 'Faremo dell'assenza del pubblico un'opportunità'

Il regista della 71esima edizione del Festival di Sanremo Stefano Vicario ha rilasciato una lunga intervista a TV Blogo rivelando tutte le sfide che la kermesse canora presenterà quest'anno. La sua cifra stilistica non sarà di certo messa in discussione dalle eccezionali circostanze.

"Non nego che più che mai, quest’anno, la regia del Festival sia una sfida, a partire dall’assenza del pubblico all’Ariston. Ma cercheremo di far diventare anche questa un’opportunità perché, ad esempio, la contrazione dello spazio fa sì che riusciamo ad avere più agio nella ripresa: i carrelli delle camere in movimento si sono allungati, la scena è diventata più grande, l’orchestra si è ‘allargata’ per mantenere il distanziamento. Tutto questo ci consentirà di non far sentire il teatro vuoto, che è la nostra sfida più grande: il pubblico è a casa, ma c’è e trasmette calore".

Sarà un'edizione del Festival di Sanremo all'insegna della sperimentazione: "Sarà anche l’occasione per sperimentare e “rischiare”. Per la prima volta utilizzerò una doppia camera sulla stedycam che si muove intorno al cantante. Nelle riprese musicali, gli stacchi delle inquadrature seguono il ritmo musicale, come se ‘battessero il tempo’, mentre con la steadycam il linguaggio delle immagini fa segnare una rottura".

Nelle scorse ore Amadeus ha rivelato di voler dedicar il Festival di Sanremo a tutti quelli che vi hanno lavorato senza sosta mentre, Ibra ha dichiarato di voler donare il suo cachet in beneficenza.