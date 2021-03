Sanremo 2021, ufficiale: Irama resta in gara, modificato il regolamento!

La proposta di Amadeus di modificare il regolamento di Sanremo 2021 per consentire ad Irama di restare in gara è stata accolta dagli artisti e le case discografiche. Il cantante, che è in quarantena a causa della positività di due collaboratori, non sarà squalificato dalla kermesse.

Le case discografiche e gli artisti in gara a Sanremo 2021, infatti, hanno dato il via libera alla modifica che consentirà ad Irama di non ritirarsi. L'artista non si esibirà dal palco in diretta, e quando toccherà il suo turno la produzione manderà in onda un filmato registrato durante le prove generali, sia per il brano in gara che per la cover di domani.

Il regolamento di Sanremo 2021 prevedeva infatti il ritiro per l'artista dal momento che il tampone molecolare di un suo collaboratore ha dato esito positivo e lo stesso è accaduto anche per il test di controllo. Sulla base del protocollo stilato dal CTS, Irama ed il suo staff ora dovranno osservare un periodo di quarantena di 10 giorni per evitare il contagio.

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina Amadeus aveva svelato l'idea in quanto "non è un vantaggio o uno svantaggio perché anche in quel caso non c’era pubblico. E’ una modifica al regolamento che desidero fare oggi. Ma perché questo accade devo chiedere agli altri 25 cantanti in gara se sono d’accordo".

Tra poche ore, nel frattempo, andrà in scena la seconda serata di Sanremo 2021.