Sanremo 2021: vincono i Maneskin! La classifica finale ed i premi assegnati

Si è da poco conclusa la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. A portare a casa la vittoria e seguire a Diodato che ha vinto nel 2020 sono stati i Maneskin, mentre al secondo posto troviamo Francesca Michielin & Fedez. Chiude il podio Ermal Meta.

La classifica di stasera è stata quasi totalmente stravolta rispetto a quella annunciata al termine della quarta serata di Sanremo 2021, come da tradizione visto che a decidere il vincitore è stato il pubblico da casa con il televoto.

Di seguito la classifica completa:

Maneskin Francesca Michielin & Fedez Ermal Meta Colapesce Dimartino Irama Willy Peyote Annalisa Madame Orietta Berti Arisa La Rappresentante di Lista Extraliscio ft. Davide Toffolo Lo Stato Sociale Noemi Malika Ayane Fulminacci Max Gazzè Fasma Gaia Coma_cose Ghemon Francesco Renga Giò Evan Bugo Aiello Random

Il Premio Mia Martini assegnato dalla sala stampa è andato a Willie Peyote, mentre il Premio Lucio Dalla è andato a Colapesce Dimartino. Il Premio per il Miglior Testo assegnato dalla commissione musicale è andato a Madame. Il premio per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra, è stato invece conferito ad Ermal Meta.



I Maneskin quindi rappresenteranno la nostra nazione all’Eurovision della prossima estate. La loro vittoria era data come probabile da molti, ma il favorito assoluto soprattutto dopo le classifiche delle scorse serate fosse Ermal Meta, che però è finito sul gradino più basso del podio.