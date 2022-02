Sanremo 2022, al via la 72esima edizione: ecco la scaletta della prima serata

Questa sera ha inizio su Rai Uno la 72esima edizione del Festival di Sanremo che accompagnerà il pubblico da casa e dell'Ariston per ben 5 giorni, e culminerà con il gran finale del 5 febbraio. Scopriamo ora insieme la scaletta di questa attesissima prima serata.

Il primo cantante ad esibirsi tra i big in gara sarà Achille Lauro che porterà sul palco la sua Domenica con l'Harlem Gospel Choir mentre, come potete vedere voi stessi dalla lista riportata di seguito, l'ultimo interprete ad esibirsi sarà Giusy Ferreri con la sua Miele. Tra un brano e l'altro non mancheranno i soliti divertentissimi sketch di Amadeus e delle sue co-conduttrici.



I Maneskin saranno i superospiti della prima serata di Sanremo, la kermesse musicale ripartirà proprio laddove si era conclusa lo scorso anno, con l'annuncio della loro vittoria.

Achille Lauro con l'Harlem Gospel Choir – Domenica Yuman – Ora e qui Noemi – Ti amo non lo so dire Gianni Morandi – Apri tutte le porte La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao Michele Bravi – Inverno dei fiori Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare Mahmood e Blanco – Brividi Ana Mena – Duecentomila ore Rkomi – Insuperabile Dargen d'Amico – Dove si balla Giusy Ferreri – Miele

E voi, questa sera sarete sintonizzati su Rai Uno per vedere la prima serata del Festival di Sanremo?