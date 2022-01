Sanremo 2022, Amadeus annuncia un altro superospite: ecco di chi si tratta

Amedeus dopo aver annunciato l'arrivo di Checcho Zalone a Sanremo ha anche rivelato un altro nome davvero di tutto rispetto che calcherà il prossimo il palco dell'Ariston nel corso del prossimo Festival della Canzone Italiana. Si tratta di Cesare Cremonini, cantautore bolognese che mai ha partecipato alla kermesse musicale.

L'annuncio, proprio come quello delle co-conduttrici scelte per Sanremo 2022, è stato dato nel corso dell'edizione serale del TG1 dove, un felicissimo Amadeus ha rivelato il nome di questo attesissimo secondo superospite. I due si sono esibiti in una divertentissima gag in cui il cantante chiede espressamente dei tortellini per la sua colazione nei giorni in cui sarà nella cittadina ligure.

Con un post sui social, Cesare Cremonini ha voluto ringraziare il conduttore del Festival per questa opportunità, scrivendo: "Sono felice di annunciarvi che sarò ospite del 72º Festival di Sanremo! Sono onorato di portare la mia musica per la prima volta al Festival e condividere l'emozione con voi e con tutti i grandi artisti e cantanti che si esibiranno. Grazie Ama per l'invito che mi onora! (Va benissimo anche la marmellata a colazione!!) Un abbraccio a tutti!".

Insomma, questa nuova edizione del Festival di Sanremo sta prendendo forma. Vi ricordiamo che lo spettacolo andrà in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 su Rai Uno.