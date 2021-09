Sanremo 2022, Amadeus conferma: ci sarà (di nuovo) anche Fiorello

Amadeus è già al lavoro su Sanremo 2022, che condurrà per il terzo anno di fila con l'obiettivo di bissare il successo ottenuto negli ultimi due anni, e nonostante le smentite iniziali (ed arrivate direttamente sul palco dell'Ariston), al suo fianco avrà ancora Fiorello.

Nel corso di un'intervista a Porta A Porta, infatti, il conduttore e direttore artistico ha affermato che "non avrei mai potuto fare il mio primo Sanremo come è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me" e "non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulta perché dice: ‘Vedi?! Mi fai venire i sensi di colpa e dopo devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui".

Insomma, una sorta di conferma ufficiale (sebbene sia comunque buona norma attendere quella del diretto interessato) in vista del Festival che si terrà dal 1 al 5 Febbraio 2022, Covid e restrizioni permettendo.

Amadeus, nel corso dell'intervista ha già spiegato che non ci sarà la classica gara delle Nuove Proposte: le due migliori canzoni che saranno scelte tramite Sanremo Giovani gareggeranno direttamente tra i big. Per quanto riguarda i Campioni in gara, le canzoni massimo saranno 24 e si ripeterà la formula di presentazione dello scorso anno: metà sarà eseguita il martedì, metà il mercoledì e tutte insieme il giovedì. Il venerdì invece ci sarà la serata delle cover mentre il sabato sera ci sarà la finalissima.

Il conduttore ha anche spiegato che durante la serata cover "i cantanti in gara verranno giudicati in base a una canzone che canteranno e sceglieranno liberamente tra gli anni ‘60, ‘70 e ‘80, sia italiane che straniere".

Trovano conferma quindi le indiscrezioni emerse lo scorso marzo, secondo cui la Rai avrebbe voluto Amadeus e Fiorello anche a Sanremo 2022, insieme.