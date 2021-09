Sanremo 2022, Amadeus rivoluziona il Festival: via la categoria Nuove Proposte

Il Festival di Sanremo potrà contare su Amadeus per il terzo anno di fila anche, per rendere un po' più accattivante la kermesse canora, il direttore artistico ha pensato bene di apportare qualche modifica al regolamento.

In particolare quest'anno si è scelto di eliminare la categoria Nuove Proposte come già aveva fatto Claudio Baglioni alcuni anni fa. Gli artisti meno noti potranno accedere direttamente alla categoria Campioni dopo aver partecipato e vinto Sanremo Giovani, il concorso musicale parallelo al Festival che avrà il compito di individuare e valorizzare anche quest'anno i talenti emergenti di spicco del nostro panorama musicale. Questa è la formula che nel 2019 ha permesso a Mahmood di aggiudicarsi il Festival di Sanremo 2019.

Inoltre, stando al nuovo regolamento, si abbassa ulteriormente la fascia di età per partecipare a Sanremo Giovani. Potranno infatti parteciparvi artisti tra i 16 e i 29 anni (alla data dell'1 gennaio 2022). I 30 artisti qui selezionati dovranno presentare alla Commissione Musicale due brani inediti, uno destinato esclusivamente a Sanremo Giovani, mentre un altro sarà presentato in caso di vittoria alla 72a edizione del Festival.

Sebbene inizialmente Amadeus sembrasse poco convinto di condurre Sanremo ancora una volta, pare ora aver trovato già la quadra per questa nuova edizione e sul cambio di regolamento afferma soddisfatto: "Sarà anche quest'anno una bella sfida e anche un privilegio scoprire e scovare degli artisti emergenti da lanciare e valorizzare nella diretta su Rai1 di dicembre. La musica italiana vive un momento di grande vitalità e come sempre la Rai è dalla parte degli artisti e dei giovani".

Per scoprire come sarà questo Sanremo 2022 non ci resta che attendere!