Sanremo 2022: Amadeus svela la lista ufficiale dei 22 big in gara!

Solo qualche giorno fa vi abbiamo parlato dei possibili big in gara per questo Sanremo 2022 e ora, sono state finalmente sciolte tutte le riserve e possiamo annunciarvi quali saranno i cantanti coinvolti in questa nuova edizione del Festival.

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Mahmood e Blanco

Giusy Ferreri

Elisa

Noemi

Massimo Ranieri

La Rappresentante di Lista

Ana Mena

Emma

Highsnob e HU

Irama

Giovanni Truppi

Aka 7even

Le Vibrazioni

Sangiovanni

Dargen D'amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga con Donatella Rettore

Insomma, vecchie e nuove conoscenze per questa 72esima edizione di Sanremo che si svolgerà come di consueto al Teatro Ariston a partire dal 1 febbraio 2022. Tra i nomi più in vista sicuramente ci sono Massimo Ranieri e Gianni Morandi, a cui si aggiunge l'attesissimo ritorno di Elisa che torna a calcare il palco ad oltre 20 anni di distanza dal suo esordio con Luce. Come al solito poi, ampio spazio è stato riservato ai vincitori dei talent. A questi nomi poi, in un secondo momento, si unirà anche il vincitore di Sanremo Giovani che, ripercorrerà un po' quella che è stata la strada già percorsa da Mahmood nel 2019 con Soldi.



Sembra sempre più probabile l'addio di Fiorello a Sanremo, ma i grandi nomi annunciati da Amadeus fanno ben sperare per la riuscita di questa amatissima kermesse canora che da ormai oltre 70 anni arricchisce il panorama musicale italiano. Staremo a vedere.