Sanremo 2022, arriva la conferma di Amadeus: ci saranno anche i Maneskin!

Da tempo si vociferava del ritorno dei Maneskin a Sanremo e finalmente nel corso dell'edizione serale del TG 1 è arrivata la conferma ufficiale. La giovane band romana tornerà a varcare il palco dell'Ariston ad un anno esatto dalla vittoria ottenuta al Festival con il brano Zitti e Buoni.

"Sono la band più importante, il gruppo più cercato, amato, desiderato al mondo" ha detto Amadeus mentre, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan in collegamento da Los Angeles hanno espresso tutta la loro emozione per questo ritorno in veste di superospiti.

"Tornare all'Ariston sarà una grandissima emozione: lì è iniziato tutto questo straordinario momento", ha detto Victoria, il volto femminile della band. "Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo: è stato il punto di svolta della nostra carriera perché è da lì che abbiamo avuto queste grandissime opportunità, tornare a casa sarà davvero bello. Non vediamo l'ora di tornare per fare le prove e rivedere tutta la crew di Sanremo", ha aggiunto il frontman Damiano.

Dopo l'esperienza di Sanremo, i Maneskin si sono aggiudicati l'Eurovision Song Contest, diventando così famosissimi non solo entro i confini del Belpaese ma, anche a livello internazionale. da quel momento, la loro ascesa è stata inarrestabile. Nel mondo ormai, sono la rock band più richiesta.