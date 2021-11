Sanremo 2022, brutta tegola per Amadeus: Fiorello non ci sarà

Era stata data già per certa la presenza di Fiorello a Sanremo 2022 ma a quanto pare, il comico non prenderà parte alla kermesse canora. Si tratta di un duro colpo questo per Amadeus che per quest'anno dovrà molto probabilmente rinunciare alla sua spalla destra.

TPI ipotizza infatti che Fiorello possa prendere parte al Festival solo per una serata al massimo in qualità di ospite, e non come presenza fissa per le cinque serate, come preventivato in precedenza. In una recente ospitata a Porta a Porta Amadeus ha detto: "Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice 'Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa e poi devo venire'".

Queste sue parole lasciavano presagire che tra i due ci sarebbe stato già un accordo di massima per la conduzione di questa terza edizione di Sanremo di fila ma a quanto pare, le cose non stanno così. Fonti molto vicine al comico siciliano avrebbero lasciato intendere che Fiorello non vorrebbe ripetersi ulteriormente prendendo parte al Festival: "La prima edizione va bene, la seconda ok, ma la terza gli sembrava un po' troppo, per cui ha deciso di lasciare e non prendere un impegno fisso".

Insomma, questo si preannuncia un Festival di Sanremo estremamente rinnovato, non solo nei regolamenti ma anche, per ciò che riguarda la conduzione. Staremo a vedere come andranno le cose dall'1 al 5 febbraio 2022.