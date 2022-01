Sanremo 2022, Checco Zalone sarà il primo superospite: l'annuncio con un video

Archiviato il caso Gianni Morandi a Sanremo 2022, la direzione artistica del Festival della Musica Italiana sta provvedendo ad annunciare gli ospiti che andranno a comporre il cast della. nuova edizione dell'atteso evento.

Il primo superopsite, che andrà ad affiancare Amadeus in una delle cinque serate, sarà Checco Zalone. Per il comico pugliese si tratta di una prima assoluta, visto che mai prima d'ora era salito sul palco dell'Ariston, sebbene già negli scorsi anni si fosse parlato della possibilità di portarlo in Liguria.

L'annuncio è arrivato durante la puntata del TG1 andata in onda qualche sera fa, attraverso un video dove Amadeus e Zalone hanno annunciato che saranno insieme sullo stesso palco per la prima volta.

Checco Zalone è uno dei comici più amati del nostro paese: con i suoi film ha incassato oltre 220 milioni di Euro e lo scorso anno ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale "Immigrato" che ha composto la colonna sonora di Tolo Tolo (qui trovate la nostra recensione di Tolo Tolo), la pellicola che ha segnato il suo debutto alla regia.

Non è chiaro se Zalone farà da co-conduttore per tutta la serata, come avvenuto lo scorso anno per gli altri ospiti, o se si esibirà solo con uno sketch.