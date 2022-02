Sanremo 2022, Drusilla Foer superstar: sui social tiene banco lo scambio con Iva Zanicchi

Drusilla Foer è stata la superstar assoluta della terza serata di Sanremo 2022. La terza co-conduttrice chiamata da Amadeus al suo fianco ha infatti stregato tutti e sui social network sono piovuti i complimenti e gli apprezzamenti per la sua eleganza e gli scambi di battute con il conduttore.

Gli spettatori italiani sono infatti stati stregati dall'ironia e l'eleganza di Drusilla, che era nota a molti e per molti altri è stata una piacevole scoperta.

Nella fattispecie, in molti hanno rimarcato lo scambio con Iva Zanicchi dopo la presentazione della cantante in gara. Iva infatti stava andando incontro ad una gaffe che ha evidentemente messo in imbarazzo anche Amadeus, ma Drusilla ne è uscita con eleganza ed ironia.

Ma cosa è successo? Poco prima di esibirsi, la Zanicchi infatti ha chiesto alla Foer "quanto sei alta?", sentendosi rispondere dalla co-conduttrice "parecchio". A questo punto è intervenuto Amadeus che le ha fatto notare che anche lei è piuttosto alta. Iva, quindi, se ne è uscita con una gaffe, dicendo "si, ma lei ha anche altre cose che io non..". Amadeus, allarmato, l'ha bloccata prima che potesse completare la frase, ma Drusilla ha stemperato i toni e portato serenità dicendo che c'erano diverse cose. La Zanicchi è quindi uscita dall'empasse confermando che Drusilla era colta, scatenando il sorriso di quest'ultima.

Il filmato è diventato rapidamente virale sui social ed è stato ripreso su Twitter, dove è montata la polemica. Insomma, dopo il caso del battesimo di Achille Lauro sul palco di Sanremo 2022, il Festival continua ad essere teatro di polemiche, come sempre.

Stasera andrà in onda la quarta puntata del Festival: i favoriti alla vittoria di Sanremo 2022 restano Mahmood e Blanco, che ieri sera hanno riconquistato il primo posto in classifica piazzandosi davanti ad Elisa e Gianni Morandi nella classifica generale.