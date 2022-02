Sanremo 2022 è il Festival dei meme: ecco i migliori della prima serata

Sanremo ha fatto il suo debutto ieri sera e come accade ormai di consueto nell'odierna era digitale, un evento di tali proporzioni come il Festival della Canzone Italiana è diventato l'occasione perfetta per produrre meme in quantità industriale.

Il popolo del web non si è certo risparmiato e nelle tre ore e mezza di messa in onda, ne sono spuntati come funghi su tutti i social. Dal divertentissimo paragone tra l'outfit di Orietta Berti e la variante omicron al Fiorello in veste del Doctor Octopus direttamente da Spider-Man: No Way Home. Lo stesso Amadeus è stato protagonista di diversi meme e qualcuno lo ha associato all'Ambrogio protagonista della pubblicità di una nota marca di cioccolatini mentre appena fuori dall'Ariston prendeva i Maneskin con un'auto da golf per portarli direttamente sul palco.

Immancabile poi il riferimento al simpatico meme del Presidente della Repubblica Mattarella con le cuffie, che dopo giorni assai intensi, decide di concedersi un po' di relax godendosi la prima serata del Festival di Sanremo. Colapesce e Di Martino sono invece diventati i nuovi protagonisti di The Lighthouse, sostituendosi con il loro abbigliamento "marinaresco" a Robert Pattinson e Willem Dafoe. Sono stati in molti poi a notare un'incredibile somiglianza tra Michele Bravi ed Edward Mani di Forbici.

Questa sera sul palco dell'Ariston si esibiranno i restanti big in gara e siamo certi che i meme saranno ancora assai numerosi. Dopotutto, da qualche anno a questa parte, il Festival di Sanremo è anche questo.