Sanremo 2022, Fiorello ci sarà? E spunta il primo positivo tra i Big

Ancor prima di partire, l'edizione 2022 di Sanremo si trova a fare i conti con il primo caso di positività tra i cantanti in gara e deve tra l'altro, anche fare i conti con la possibile assenza di Fiorello. A quanto pare infatti, il comico siciliano prenderà parte solo ad alcune serate del Festival.

La sua presenza sarebbe legata solo al forte legame che c'è con Amadeus ma stando a quanto riportato da Davide Maggio, Fiorello non vorrebbe presentarsi all'Ariston come spalla del conduttore per il terzo anno di fila. Potrebbe dunque prendere parte alla kermesse musicale solo nella serata finale, quella del 5 febbraio, dove verrà scelto il vincitore di questo 72esimo Festival.

Intanto, la competizione canora si trova a fare i conti anche con un'altra brutta tegola. Tra i big in gara a Sanremo 2022 è infatti risultato il primo positivo. Stiamo parlando di Aka 7even, il giovane cantante proveniente da Amici, che ha comunicato l'esito del suo ultimo tampone sui social.

Nelle sue Instagram Stories si legge: "Ciao a tutti, volevo comunicarvi che a seguito di tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte, a presto".