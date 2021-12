Sanremo 2022, da Gianni Morandi ad Elisa: ecco i nomi dei possibili big in gara

Manca ancora l'ufficialità ma, stanno iniziando già a trapelate i primi nomi dei Big in gara per questo Sanremo 2022 che, si svolgerà come sempre al Teatro Ariston da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio.

Le indiscrezioni parlano di un ritorno di Gianni Morandi che ha condotto il Festival della Canzone italiana per ben due edizioni di fila tra il 2011 e il 2012. Si vocifera poi della partecipazione di Emma Marrone che è attualmente tra i giudici di X Factor. Tra gli ex di Amici è sicuramente attesissimo Aka 7even che ha da poco trionfato come Best Italian Act agli MTV EMAs 2021. Presenti poi anche Elisa, Giusy Ferreri e Fabrizio Moro.

Sembra che a Sanremo 2022 non rivedremo Fiorello ma per questa edizione, la seconda vissuta in pieno covid, sul palco dell'Ariston potremo incontrare Le Vibrazioni, Tecla con Alfa, i Boomdabash, Ariete, Orchestraccia,Rettore con Ditonellapiaga, Rkomi, Giovanni Caccamo, Eugenio in Via di Gioia con la starordinaria partecipazione di Elio e le Storie Tese.

Intanto pare ormai chiara una rivoluzione per Sanremo 2022, è stata infatti abolita la categoria Nuove Proposte che va quindi ad accorparsi con quella dei Big, in cui troveremo, oltre ai nomi citati poc'anzi, anche i vincitori di un concorso canoro parallelo chiamato Sanremo Giovani.