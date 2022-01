Sanremo 2022, Gianni Morandi a rischio squalifica: ecco cosa è successo

Gianni Morandi è nella lista dei big per Sanremo 2022, ma stando alle ultime indiscrezioni, la sua partecipazione al Festival della Canzone Italiana sarebbe a rischio per una svista del cantante stesso che, nel corso di un'intervista avrebbe messo in sottofondo il suo brano che sarebbe dovuto restare inedito almeno fino al prossimo 1 Febbaraio.

Stando al regolamento del Festival infatti, Gianni Morandi potrebbe essere escluso dalla competizione. La decisione definitiva spetta ai vertici Rai e alla direzione artistica di Sanremo 2022 che nei prossimo giorni avrà il difficile compito di valutare in che misura questo clamoroso errore del cantante potrebbe inficiare la sua partecipazione alla kermesse muscale.

Lo scorso anno qualcosa di simile era accaduto con Fedez. Il cantante infatti aveva incautamente spoilerato alcuni secondi del suo "Chiamami per Nome" presentato con Francesca Michielin, rischiando seriamente l'esclusione da Sanremo 2021. Fortunatamente però per la coppia di artisti non ci fu alcuna eliminazione.

La motivazione fu la seguente: "La durata dell'interpretazione nel video, postato e successivamente cancellato dall'artista risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione".

Staremo a vedere cosa accadrà a Gianni Morandi.