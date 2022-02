Sanremo 2022, Iva Zanicchi spegne le polemiche: 'con Drusilla siamo vecchie amiche'

Continua a tenere banco sui social il botta e risposta tra Drusilla Foer e Iva Zanicchi di Sanremo 2022, che è diventato quasi un caso nazionale ed in giornata odierna è stato ripreso praticamente da tutti. A stemperare i toni ci ha pensato la stessa Iva Zanicchi.

Intervistata in Radio, Iva Zanicchi (che è in gara a Sanremo con la sua "Voglio Amarti") ha voluto fare chiarezza su quanto avvenuto ieri sera sul palco.

"Io e lei siamo amiche, anche stamattina ci siamo sentite e mi ha detto: o grulla, non ti si sentiva il microfono. Questo perché sono io che ho detto a lei: tu sei colta e intelligente. Non si è sentito che l'ho detto prima io, lei ribadiva quello che io avevo detto. Non può esserci nulla tra me e lei, se vi faccio vedere i messaggini che ci siamo scambiati questa stamattina... c'è troppa stima e affetto. E' stato solo un equivoco, si scherza sempre sul fatto che lei è toscana, fiorentina e colta ma non c'è assolutamente nulla" ha affermato la Zanicchi.

La gag tra le due stamattina è diventata virale sui social network ed in molti si sono scagliati contro la cantante, ma evidentemente tra le due protagoniste c'è confidenza.

Drusilla Foer ieri sera è stata la vera e propria superstar della serata al punto che molti chiedono un ritorno anche stasera e domani sul palco dell'Ariston.