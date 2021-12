Sanremo 2022, Jalisse esclusi per la 25esima volta: lo sfogo sui social

Nel weekend, è stata svelata la lista dei big in gara a Sanremo 2022 tra cui non figurano i Jalisse. Il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, che ha trionfato nel 1997 con "Fiumi di Parole", infatti, ha ricevuto il 25esimo no a fronte di altrettanti tentativi di ritorno all'Ariston.

I due artisti evidentemente non hanno gradito questo ennesimo no, ed hanno affidato ai loro canali social un lungo sfogo.

"Oggi sono 25 i brani e 25 le esclusioni dal Festival, ma questa volta lascio parlare le persone. E tornano in mente le pagine dello storico giornalista e vice direttore del celebre Tv Sorrisi e Canzoni Gigi Vesigna (nel libro con la prefazione di Antonio Ricci), la famosa ripartenza non è per tutti; noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni" si legge nel post in cui svelano anche qualche dettagli sul brano che avevano presentato per Sanremo 2022. "Quale canzone abbiamo presentato quest'anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo" affermano Ricci e Drusian, i quali precisano che il brano si intitolava "E proprio questo quello che ci manca" e celebrava i 25 anni dalla vittoria di Sanremo 1997.

Sanremo 2021 è stato vinto dai Maneskin ed ha dato il via ad un vero e proprio anno indimenticabile per la band romana. Chi li succederà?