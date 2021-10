Sanremo 2022: ecco la lista dei possibili big in gara

Dopo la conferma di Amadeus al timone del Festival di Sanremo 2022 iniziano a circolare le prime voci in merito ai possibili concorrenti per questa nuova edizione della kermesse canora.

Dopo aver detto addio alla categoria Nuove Proposte per Sanremo 2022, l'Ariston si prepara ad accogliere i soli big e a quanto pare, si tratta di nomi veramente grossi in grado di catalizzare sicuramente l'attenzione del pubblico. Si parla infatti di un possibile ritorno al Festival di Elisa, la cantante che ha vinto la categoria giovani nel 2001 con luce, potrebbe dunque fare il suo ritorno sul palco più in vista d'Italia dopo oltre 20 anni. L'artista friulana potrebbe partecipare in duetto con Rkomi, 27enne rapper milanese.

Tra gli altri big lizza ci sarebbero poi anche Blanco, Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Aka7even e si parla poi di personaggi assidui frequentatori dell'Ariston come Marco Masini, Giusy Ferreri, Dolcenera,Francesco Renga e Gianluca Grignani. Potrebbero prendere parte a Sanremo 2022 anche Simona Molinari, Carmen Consoli, Zen Circus, Zero Assoluto, Marlene Kuntz, Federico Rossi e Boomdabash.

Si vocifera poi che Vasco Rossi potrebbe partecipare al Festival, non è ancora chiaro però se in qualità di super ospite o come vero e proprio concorrenti. Staremo a vedere nei prossimi mesi come si evolveranno le cose.