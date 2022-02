Sanremo 2022, è polemica per il fuorionda della Ferilli: 'Sta facendo il pezzo di m**da'

Mahmood e Blanco hanno vinto Sanremo 2022 ma a tenere banco nelle ultime ore non è il duo che si è aggiudicato il primo posto bensì, un clamoroso fuorionda di Sabrina Ferilli, proprio a pochi minuti dalla premiazione finale.

Come potete ascoltare dalla clip riportata in calce alla notizia, l'attrice romana nel momento in cui Amadeus la chiama sul palco dice: "Sta facendo il pezzo di m**da", con un tono estremamente arrabbiato. In molti hanno pensato che queste parole fossero rivolte proprio al conduttore che però in conferenza stampa ha tentato in tutti i modi di smorzare la polemica.

"Dietro le quinte parlava con tutti e parlava con il suo linguaggio... Commentava tutto. Quindi la terminologia colorita che si sarà sentita in audio sarà stata riferita a qualcosa he accadeva dietro le quinte, per ridere o probabilmente è inciampata su un cavo. Si sarà abbandonata a qualche imprecazione. Succede".

Dal canto suo invece, Sabrina Ferilli non ha voluto rivelare a chi si riferiva e in un post pubblicato su Instagram per commentare la sua esperienza come co-conduttrice a Sanremo 2022 ha detto: "Grazie a tutti, a tutta l'organizzazione Rai e Sanremo, a tutti gli autori e i tecnici, ma soprattutto grazie a te Amadeus, ti voglio bene".

Chissà se in un prossimo futuro questo mistero verrà svelato.