Sanremo 2022, polemica per il monologo di Lorena Cesarini: interviene anche la Lucarelli

Il monologo di Lorena Cesarini sembra non aver convinto del tutto il pubblico dell'Ariston, in molti infatti accusano l'attrice di Suburra di aver calcato un po' troppo la mano con le sue dichiarazioni sul razzismo e di aver esagerato, abbandonandosi addirittura alla commozione.

La 34enne ha rivelato di avere padre italiano e madre senegalese, sottolineando come nel corso della sua vita sia stata costretta ad udire troppo spesso commenti sul colore della sua pelle e sulle sue origini. E anche un evento tanto bello come la co-conduzione di Sanremo, è stato macchiato da spietati commenti razzisti. In molti infatti hanno ripetuto sui social che Lorena Cesarini sia stata scelta solo per il fatto di essere nera e non per le sue doti nella conduzione.

Numerosi telespettatori non hanno visto di buon occhio questo discorso e soprattutto il tentativo di portare all'Ariston discorsi di questo tipo, studiati a tavolino dagli autori, con lo scopo di commuovere il pubblico. La stessa performance della giovane interprete di Suburra è stata definita poco onesta e gran parte del pubblico ha ammesso che la Cesarini si è voluta calare a tutti i costi nel ruolo della vittima, abbandonandosi a qualche lacrima di troppo.

Selvaggia Lucarelli poi, non ha gradito alcuni commenti dell'attrice in merito al conduttore. Nel corso della serata la 34enne ha detto ad Amadeus: "Tu mi hai scelta, ti guardo e mi commuovo". Parole che secondo la giornalista darebbero l'impressione di una donna oggetto, messa li da un uomo per la sua bellezza e non per le sue capacità.