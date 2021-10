Sanremo 2022, nuovo regolamento: ecco come cambia il Festival

Sanremo 2022 si rinnova totalmente, e dopo l'eliminazione della categoria Nuove Proposte, il regolamento della kermesse canoro subisce nuovi cambiamenti. In particolare si è deciso di modificare il meccanismo di votazione.

Per quest'anno Sanremo potrà contare sul Televoto, che ha creato non pochi problemi negli anni precedenti, al suo fianco ci saranno poi tre diverse giurie accreditate formate da carta stampata, Radio e Tv, Web e ci sarà poi il debutto della giuria Demoscopica 1000, un gruppo di mille persone che voteranno da remoto attraverso una specifica app.

Martedì 1 Febbraio e Mercoledì 2 Febbraio verranno presentati i 24 brani in gara, 12 per ciascuna serata e, saranno votate poi in maniera disgiunta da carta stampata, Radio e Tv, Web . Nella serata di giovedì 3 febbraio verranno invece proposte nuovamente tutte le canzoni che potranno essere votate stavolta tramite Televoto e Giuria Demoscopica. La serata di venerdì 4 Febbraio sarà invece dedicata alle Cover, che i cantanti potranno proporre anche con l'apporto di un altro artista. Il voto stavolta sarà affidata a tutte e 3 le giurie.

Un'altra novità riguarda il fatto che tutti i 24 brani potranno accedere alla finale di sabato 5 Febbraio. Nessuno di questi infatti potrà essere eliminato nel corso delle 4 serate precedenti.

Intanto, iniziano a circolare anche i nomi dei possibili concorrenti di Sanremo 2022. Per il momento tutto tace. Per scoprire chi parteciperà al Festival non ci resta che attendere.