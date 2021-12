Sanremo 2022, ci sarà il ritorno dei Maneskin? La band in pole position per il ritorno

Solo qualche giorno fa i Maneskin hanno ricevuto il Tapiro D'Oro di Striscia La Notizia per l'anno da record che li ha accompagnati. Un anno iniziato proprio con la vittoria di Sanremo 2021, e proprio l'anno prossimo potrebbe chiudersi il cerchio.

Secondo quanto riferito dagli ultimi rumor, infatti, la produzione di Sanremo 2022 starebbe valutando di invitare la band dei record romana come superospite del prossimo Festival, proprio per chiudere il cercio.

Non è chiaro se tra il management dei quattro ragazzi di Roma e la Rai sia stato già trovato un accordo, ma sembra quanto mai evidente che Victoria, Ethan, Thomas e Damiano siano in prima fila per fare da superospiti del Festival.

Per le conferme di rito però bisognerà attendere ancora qualche settimana: Amadeus solo qualche giorno fa ha annunciato la lista dei concorrenti di Sanremo 2022, che ha scatenato non poche polemiche tra gli esclusi, con i Jalisse che hanno affidato ad un lungo post su Facebook la loro delusione per essere stati scartati ancora una volta. In lista non ci sono i Maneskin, che l'anno scorso hanno vinto a sorpresa con la loro "Zitti e Buoni" che li ha portati sul tetto del mondo: il 2021 degli italiani è stato costellato da premi ed un successo internazionale mai visto prima d'ora per una band del nostro paese.