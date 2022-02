Sanremo 2022, vincono Mahmood & Blanco: ecco la classifica finale

Quella del 2022 è stata un'annata assai sui generis per il Festival di Sanremo, in molti l'hanno definita l'edizione dei giovani, che dopo molti anni si sono riappropriati della kermesse canora anche per mezzo della divertentissima trovata del FantaSanremo e a trionfare non potevano che essere Mahmood & Blanco.

In una serata dominata da standing ovation, risate e il singolare discorso di Sabrina Ferilli, le previsioni dei bookmakers sembrano essere state largamente rispettate. Di seguito riportiamo la classifica finale che ha visto sul podio oltre al già citato duo vincitore, anche Elisa e Gianni Morandi.

Mahmood & Blanco - Brividi Elisa - O forse sei tu Gianni Morandi - Apri tutte le porte Irama - Ovunque sarai Sangiovanni - Farfalle Emma - Ogni volta è così La Rappresentante di lista - Ciao, Ciao Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare Dargen D’Amico - Dove si balla Michele Bravi - Inverno dei fiori Matteo Romano - Virale Fabrizio Moro - Sei tu Aka 7Even - Perfetta così Achille Lauro - Domenica Noemi - Ti amo non lo so dire Ditonellapiaga e Rettore - Chimica Rkomi - Insuperabile Iva Zanicchi - Voglio amarti Giovanni Truppi - Tuo padre, mia madre, Lucia Highsnob e Hu - Abbi cura di te Yuman - Ora e qui Le Vibrazioni - Tantissimo Giusy Ferreri - Miele Ana Mena - Duecentomila ore Tananai - Sesso occasionale

Il Premio della critica Mia Martini è andato a Massimo Ranieri, il Premio della Stampa Lucio Dalla è andato a Gianni Morandi, il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo è stato consegnato a Fabrizio Moro, il Premio Giancarlo Bigazzi per la Miglior Composizione Musicale assegnato a Elisa.