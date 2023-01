Sanremo 2023, Amadeus annuncia le altre co-conduttrici e nuovi ospiti internazionali

Come di consueto, nel corso del TG1, Amadeus ha deciso di fare nuovi annunci sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo, rivelando non solo i nomi delle co-conduttrici che si avvicenderanno all'Ariston ma, svelando anche la presenza di importanti ospiti internazionali.

Se Chiara Ferragni sarà il principale volto femminile di Sanremo 2023, guidando la kermesse canora al fianco di Amadeus per la prima e l'ultima serata, negli altri giorni della competizione il presentatore sarà affianca dalla campionessa della pallavolo Paola Egonu e l'attrice Chiara Francini.

Entrambe hanno mandato un video-messaggio, andato in onda durante l'edizione delle 13 del telegiornale, felicissime per questa opportunità. "Sono due donne meravigliose" ha detto Amadeus. "La Francini, un'attrice meravigliosa, sarà con me e Morandi nella serata di venerdì, invece un orgoglio italiano, una grandissima campionessa della pallavolo come Paola Egonu, sarà co-conduttrice giovedì".

Alle due si aggiunge Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva che è ormai da qualche tempo sulla cresta dell'onda con il celebre programma Belve, in cui fa interviste piuttosto scomode e personaggi assai eminenti.

E mentre tiene ancora banco il caso Giorgia, Amadeus ha poi annunciato anche la presenza dei Black Eyed Peas che faranno ballare il pubblico presente all'Ariston e quello da casa nella serata di mercoledì 8 febbraio.